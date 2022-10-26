В Великобритании введут новые почтовые марки

Королевская почта Великобритании напомнила британцам о необходимости использовать или обменять старые почтовые марки, которые выйдут из обращения через 100 дней и будут заменены новыми со штрих-кодами. Об этом в понедельник сообщает вещательная корпорация Би-би-си, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Новые марки были введены, чтобы "сделать доставку более эффективной и повысить ее безопасность".

По словам представителей исследовательской компании Mintel, "подобные новшества отражают изменения в обществе, после пандемии COVID-19 люди привыкли пользоваться штрих-кодами".

Британцы, которые не используют старые марки до 31 января 2023 года, смогут обменять их бесплатно в почтовых отделениях, а также отправить бесплатно на почту, заполнив специальную форму на сайте. Тематические и памятные марки можно будет использовать и после истечения этого срока.

Королевская почта проинформировала более 31 млн домохозяйств, разместила рекламу о новых марках в газетах и социальных сетях, она надеется, что британцы будут активно использовать марки со штрих-кодами в это Рождество.