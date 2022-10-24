Риши Сунак стал премьер-министром Великобритании

По итогам выборов новым премьер-министром Великобритании стал Риши Сунак. Об этом сообщает The Guardian, передает Day.Az.

Он стал премьером после того, как лидер палаты общин Мордонт сняла свою кандидатуру, и он остался единственным кандидатом. Ранее политик занимал должность министра финансов Великобритании.

Бывший премьер-министр Британии Лиз Трасс подала в отставку 20 октября. Причиной ее ухода стали провальные решения в ходе управления страной. От выдвижения на пост лидера консерваторов и премьер-министра отказался экс-премьер Борис Джонсон. Нового премьер-министра обещали выбрать в течение недели.