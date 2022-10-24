https://news.day.az/world/1506054.html Кадры спасения девушки в Краснодаре - ВИДЕО
Кадры спасения девушки в Краснодаре - ВИДЕО
В распоряжении РЕН-ТВ появились кадры спасения в Краснодаре девушки, которая стояла в окне на 15-м этаже, передает Day.Az.
Уговорить женщину вернуться обратно в комнату не получалось. В итоге ее затолкнули обратно в квартиру сотрудники МЧС.
По словам очевидцев, женщина была то ли в алкогольном, то ли наркотическом опьянении.
Дико кричала и пела, стоя на самом краю подоконника и, казалось, совсем не понимала всей опасности ситуации. В итоге после успешного спасения жительницу передали бригаде медиков.
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