Кадры спасения девушки в Краснодаре

В распоряжении РЕН-ТВ появились кадры спасения в Краснодаре девушки, которая стояла в окне на 15-м этаже, передает Day.Az.

Уговорить женщину вернуться обратно в комнату не получалось. В итоге ее затолкнули обратно в квартиру сотрудники МЧС.

По словам очевидцев, женщина была то ли в алкогольном, то ли наркотическом опьянении.

Дико кричала и пела, стоя на самом краю подоконника и, казалось, совсем не понимала всей опасности ситуации. В итоге после успешного спасения жительницу передали бригаде медиков.