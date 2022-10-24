В США перерабатывают лишь 5% отходов из пластика

Только 5% пластиковых отходов было переработано в США в 2021 году. Об этом в понедельник сообщила газета The Guardian со ссылкой на исследование международной экологической организации Greenpeace, передает Day.Az.

Издание отмечает, что в 2021 году американцы выбросили 51 млн тонн пластикового мусора, из которого почти 95% оказалось на свалках, в океанах и в атмосфере в виде мельчайших токсичных частиц.

Проблема пластикового мусора в США по большей части связана с тем, что ни один тип пластиковой упаковки не соответствует определению "вторично перерабатываемый", которое используется Федеральной торговой комиссией, пишет газета. "По сути дела, большая часть пластика просто не подлежит вторичной переработке. Реальное решение - перейти на системы повторного использования", - считает активистка Greenpeace США Лиза Рамсден.