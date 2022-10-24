Германские энергоконцерны закроют часть офисов

Германские энергоконцерны Uniper и Eon закроют часть офисных помещений на зиму в целях экономии электроэнергии. Об этом сообщила в понедельник газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В случае с Uniper будут закрыты примерно половина всех помещений в штаб-квартире в Дюссельдорфе - с ноября отапливаться они будут до 14 градусов, а сотрудники будут переведены в другие офисы. Концерн, который столкнулся с огромными убытками на фоне прекращения поставок газа из России и был вынужден запрашивать госпомощь, рассчитывает сэкономить до 25% от энергопотребления.

Eon планирует сэкономить 20% и для этого отключит до апреля от сети "некоторые секции" находящихся в его пользовании зданий.

На фоне сокращения поставок газа Германия оказалась под угрозой энергетического кризиса. 24 августа правительство ФРГ согласовало меры экономии энергии в зимний период, которые позволят уменьшить потребление газа на 2-2,5%. Меры подразумевают, в частности, понижение температуры в офисах и общественных учреждениях с 20 до 19 градусов, отключение наружной рекламы и подсветки зданий и памятников с 22:00 до 06:00. Кроме того, владельцам магазинов запретят долго держать открытыми двери.