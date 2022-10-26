В Нидерландах отказались от уборки опавшей листвы на улицах

В нидерландском городе Эйндховен жителей призвали не убирать граблями и воздуходувками опавшие листья. Об этом пишет The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам Мартина ван Гесселя, представителя совета Эйндховена, власти пытаются изменить представления о том, как должны выглядеть общественные места осенью. В городе хотят отказаться от использования воздуходувок в парках и создать слой листвы, который будет благоприятен для жизни насекомых.

"Долгое время люди были убеждены, что трава всегда должна быть скошена, листья должны быть собраны, и все должно выглядеть опрятно. Но в парках мы должны позволить листьям лежать [на земле]", - сказал Мартин ван Гессель.

Городские власти поставят 200 "корзин для листьев". Они призвали жителей сдавать туда листву на хранение, чтобы следующей весной они были использованы в качестве компоста.