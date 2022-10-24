Спецслужбы Турции нейтрализовали на севере Сирии одного из главарей РКК
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Национальная разведывательная организация (MİT) Турции нейтрализовала на севере Сирии одного из главарей террористической организации РКК Эюпа Якута.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, операция осуществлена в городе Эш-Шаддад.

По данным источников в структурах безопасности Турции, Якут по позывным "Амед Доршин" примкнул к террористам РКК в 2010 году. Он участвовал в подрывной деятельности и организации терактов в Турции и Сирии.

С 2020 года Якут был главарем так называемой бригады "Чавреш", ответственной за организацию терактов против турецких военных в зоне операции "Источник мира".