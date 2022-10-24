https://news.day.az/world/1506098.html Спецслужбы Турции нейтрализовали на севере Сирии одного из главарей РКК
Спецслужбы Турции нейтрализовали на севере Сирии одного из главарей РКК
Национальная разведывательная организация (MİT) Турции нейтрализовала на севере Сирии одного из главарей террористической организации РКК Эюпа Якута.
Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, операция осуществлена в городе Эш-Шаддад.
По данным источников в структурах безопасности Турции, Якут по позывным "Амед Доршин" примкнул к террористам РКК в 2010 году. Он участвовал в подрывной деятельности и организации терактов в Турции и Сирии.
С 2020 года Якут был главарем так называемой бригады "Чавреш", ответственной за организацию терактов против турецких военных в зоне операции "Источник мира".
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