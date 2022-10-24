Спецслужбы Турции нейтрализовали на севере Сирии одного из главарей РКК

Национальная разведывательная организация (MİT) Турции нейтрализовала на севере Сирии одного из главарей террористической организации РКК Эюпа Якута.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, операция осуществлена в городе Эш-Шаддад.

По данным источников в структурах безопасности Турции, Якут по позывным "Амед Доршин" примкнул к террористам РКК в 2010 году. Он участвовал в подрывной деятельности и организации терактов в Турции и Сирии.

С 2020 года Якут был главарем так называемой бригады "Чавреш", ответственной за организацию терактов против турецких военных в зоне операции "Источник мира".