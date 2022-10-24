Пожар на корабле в Индонезии

В восточной индонезийской провинции Нуса-Тенгара на корабле произошел пожар.

Как передает Day.Az со ссылкой на агентство Синьхуа, пожар унес жизни 13 человек.

Хотя 263 человека были спасены и выброшены на берег, поиск пропавших без вести продолжается.

Сообщается, что пожар начался после того, как судно отчалило от берега.

Причина инцидента расследуется.