https://news.day.az/world/1506102.html Пожар на корабле в Индонезии - много погибших
Пожар на корабле в Индонезии - много погибших
В восточной индонезийской провинции Нуса-Тенгара на корабле произошел пожар.
Как передает Day.Az со ссылкой на агентство Синьхуа, пожар унес жизни 13 человек.
Хотя 263 человека были спасены и выброшены на берег, поиск пропавших без вести продолжается.
Сообщается, что пожар начался после того, как судно отчалило от берега.
Причина инцидента расследуется.
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