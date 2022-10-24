Кабмин Франции остается у власти после отклонения парламентом двух вотумов недоверия

Правительство Франции во главе Элизабет Борн остается у власти после отклонения в понедельник на сессии парламента двух резолюций оппозиции о выражении недоверия кабмину.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, трансляция заседания велась на сайте Национального собрания (нижней палаты парламента).

Согласно регламенту, для отставки правительства необходимо было, чтобы вотум недоверия поддержало не менее 289 депутатов (половина состава парламента плюс один голос). Однако, как сообщила на заседании палаты спикер Нацсобрания Яэль Брон-Пиве, первая резолюция, подготовленная коалицией левых сил "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes), собрала лишь 239 голосов. За вторую резолюцию, которую представила правая партия "Национальное объединение", проголосовали 90 депутатов. Таким образом, ни первый, ни второй проект не были поддержаны парламентом.

Недовольство оппозиции вызвало решение премьера использовать при принятии финансового закона о бюджете на 2023 год третий пункт 49-й статьи конституции. Он позволяет кабинету проводить финансовые законопроекты без одобрения парламентом. "В связи с итогами голосования первая часть финансового закона о бюджете на следующий год считается принятой", - сказала спикер Нацсобрания.

Итоги голосования, как считают аналитики, стали важным успехом для кабинета, который не имеет собственного большинства в парламенте. Остаться у власти правительству Борн позволила позиция либеральной партии "Республиканцы", не поддержавшей ни один из проектов резолюции. Тем не менее вопрос о новых выборах в парламент не снят с повестки дня. Лидер фракции "Национального объединения" Марин Ле Пен, выступая в понедельник в Нацсобрании, заявила, что правая оппозиция "не боится новых выборов". "Мы к ним готовы", - заявила депутат.

Перед проведением голосования Борн в своем выступлении отметила, что "оппозиция не в состоянии сформировать альтернативное большинство". "Мне трудно представить, что авторы резолюций могли бы управлять вместе", - заметила она.

Борн сформировала свой кабинет по поручению президента Франции Эмманюэля Макрона после июньских выборов, на которых президентский блок "Вместе!" получил 245 из 577 мест. Второй по численности стала коалиция Nupes, завоевавшая 131 мандат. Ведущей оппозиционной силой на правом фланге является партия Марин Ле Пен "Национальное объединение", фракция которой состоит из 89 законодателей. "Республиканцы" смогли получить в парламенте 64 места. Ни одна из партий, таким образом, не получила абсолютного большинства, необходимого для самостоятельно проведения через парламент своих законопроектов.