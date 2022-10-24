Вашингтон прорабатывает возможность встречи лидеров США и КНР на саммите G20

Американская администрация прорабатывает возможность встречи лидеров США и КНР на саммите Группы двадцати (G20).

Об этом заявил в понедельник на онлайн-брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы продолжаем наши усилия по поддержанию открытых каналов связи, в том числе на уровне лидеров. Я думаю, что вы слышали, что президент [США Джо Байден] говорил о возможной встрече с председателем [КНР Си Цзиньпином] на G20", - сказал он. По его словам, других объявлений по этой теме у него пока нет.