https://news.day.az/world/1506106.html Вашингтон прорабатывает возможность встречи лидеров США и КНР на саммите G20
Вашингтон прорабатывает возможность встречи лидеров США и КНР на саммите G20
Американская администрация прорабатывает возможность встречи лидеров США и КНР на саммите Группы двадцати (G20).
Об этом заявил в понедельник на онлайн-брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Мы продолжаем наши усилия по поддержанию открытых каналов связи, в том числе на уровне лидеров. Я думаю, что вы слышали, что президент [США Джо Байден] говорил о возможной встрече с председателем [КНР Си Цзиньпином] на G20", - сказал он. По его словам, других объявлений по этой теме у него пока нет.
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