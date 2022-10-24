https://news.day.az/world/1506110.html Стрельба в школе в США - есть погибшие, много пострадавших
Стрельба в школе в США - есть погибшие, много пострадавших
По меньшей мере три человека погибли, еще восемь пострадали в результате стрельбы, произошедшей в школе в городе Сент-Луис (штат Миссури). Об этом в понедельник сообщает телеканал Fox News со ссылкой на полицию, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По ее данным, восемь пострадавших, в том числе два ученика, были доставлены в местную больницу.
Как сообщает телеканал, подозреваемый в нападении на школу был убит в ходе перестрелки с полицией.
Мотивы преступника на данный момент не установлены. Полиция ведет расследование произошедшего.
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