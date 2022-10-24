Байден заявил, что продолжит добиваться снижения цен на бензин в стране

Президент США Джо Байден заявил о том, что продолжит добиваться снижения цен на бензин в стране, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы знаем, что многие люди сталкиваются с проблемами из-за инфляции. Это, конечно, нельзя назвать большим утешением, но у нас более низкие показатели инфляции, чем у практически большинства стран мира. Именно поэтому я нацелен на то, чтобы снизить эту нагрузку", - утверждал американский лидер, выступая в понедельник на мероприятии Демократической партии США.

"Цены на бензин снижаются", - заявил Байден. "И мы будем настаивать на том, чтобы нефтяные компании сделали так, чтобы более низкие цены барреля нефти отразились и на том, сколько платят потребители на заправке", - добавил американский президент.