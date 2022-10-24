Минюст США не уточняет намерения по делу о секретных документах Трампа

Министерство юстиции - генеральная прокуратура США отказывается уточнить, какие шаги оно сделает дальше по делу о секретных документах предыдущего американского президента Дональд Трампа, если в рамках данного разбирательства обнаружатся правонарушения уголовного характера.

"Это расследование продолжается, так что я действительно не могу дать комментарии", - заявил в понедельник на пресс-конференции министр юстиции - генеральный прокурор США Меррик Гарленд, отвечая на вопросы на обозначенную тему, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы говорим через те дела, которые возбуждаем. Это единственный способ, при помощи которого мы высказываемся", - добавил Гарленд. Он воздержался от каких бы то ни было дополнительных высказываний относительно Трампа и изъятых у него секретных документов.

Сотрудники ФБР США провели 8 августа обыск в поместье Трампа Мар-а-Лаго (штат Флорида). Агенты спецслужбы сосредоточились на кабинете экс-президента и помещениях, где он проживает, когда останавливается во Флориде. Согласно ставшему достоянием гласности 12 августа ордеру, обыск проводился в рамках расследования по статьям о незаконном использовании оборонной информации, хищении и уничтожении документов. Прилагающийся к ордеру список изъятых предметов содержит, в частности, пункты "Различные совершенно секретные документы", "Секретные документы" и "Конфиденциальные документы".

26 августа федеральный суд по Южному округу Флориды опубликовал показания агента ФБР, на основе которых был выдан ордер на обыск у Трампа. В показаниях отмечалось, что в документах, которые Трамп добровольно вернул Национальному архиву США в мае, были секретные сведения. В результате Минюст США распорядился провести обыск, чтобы проверить, не остались ли у Трампа еще секретные документы и хранились ли они в соответствующих условиях.

Трамп утверждает, что никакого нарушения с его стороны быть не может, поскольку он как президент обладал полномочиями рассекретить все находившиеся у него документы. Исключением могли бы стать материалы, относящиеся к ядерной сфере: здесь полномочия президента по рассекречиванию ограничены. Именно такие документы, по информации газеты The Washington Post, были обнаружены в Мар-а-Лаго.