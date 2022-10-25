Турецкие силы безопасности нейтрализовали 6 террористов на севере Сирии
Турецкие силы безопасности нейтрализовали 6 боевиков террористической организации PПK/YPG на севере Сирии.
Об этом сообщает Министерство национальной обороны Турции, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.
Согласно сообщению, ликвидированные боевики готовили вооруженную вылазку в зоне проведения контртеррористических операций ВС Турции "Щит Евфрата" и "Источник мира".
"Террористы, чья единственная цель - кровопролитие в регионе, продолжают нести заслуженное наказание", - подчеркнули в ведомстве.
Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что с 1984 года, когда боевики РПК впервые осуществили теракт в Турции, от рук этой кровавой организации погибли тысячи сотрудников турецких сил безопасности, военных и мирных жителей.
США и Европейский союз внесли PПK в списки террористических организаций.
В последние годы PПK стремится переложить ответственность за кровавые преступления в регионе на свои ответвления.
В Сирии террористы PПK прикрываются названиями PYD и YPG, а в последние два года называют себя "Сирийскими демократическими силами".
В Иране PПK действует как "Партия свободной жизни Курдистана" (PJAK).
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