В Эстонии заявили о дефиците шипованных шин из-за запрета поставок из России

Эстония столкнулась с дефицитом шипованных шин из-за запрета поставок из России, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Уточняется, что количество зимних шипованных покрышек на рынке сократилось вдвое, что привело к увеличению стоимости изделий на 25 процентов. В частности, дефицит был создан из-за того, что шины, произведенные в России, больше не продаются в Эстонии, и лишь немногие компании производят такую продукцию в стране. Как напомнил ERR, поставки шин из России в страны Евросоюза были запрещены в рамках пятого пакета антироссийских санкций, при этом большая часть производства этого типа автомобильной резины находится в России.

По данным портала, 70 процентов эстонских водителей легковых автомобилей используют зимой такие шины. В будущем подобные покрышки могут стать "дорогим и нишевым продуктом", говорится в материале.

Ранее Таллин ужесточил правила транспортировки товаров через российско-эстонскую границу. В новый список запрещенных к ввозу в прибалтийскую республику товаров, помимо прочего, вошли мыло и рюкзаки.