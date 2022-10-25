Нидерланды будут участвовать в подготовке украинских военных в 2023 году

Глава минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что страна будет участвовать в программе подготовки и обучения украинских солдат на территории Великобритании и в 2023 году.

Как передает Day.Az, об этом она написала в своем Twitter.

"Под впечатлением от посещения операции "Интерфлекс" в Великобритании, где военнослужащие Нидерландов проводят базовую подготовку новобранцев с Украины. Задача ... которую мы продолжим и в 2023 году", - написала она.