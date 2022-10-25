https://news.day.az/world/1506119.html Нидерланды будут участвовать в подготовке украинских военных в 2023 году
Нидерланды будут участвовать в подготовке украинских военных в 2023 году
Глава минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что страна будет участвовать в программе подготовки и обучения украинских солдат на территории Великобритании и в 2023 году.
Как передает Day.Az, об этом она написала в своем Twitter.
"Под впечатлением от посещения операции "Интерфлекс" в Великобритании, где военнослужащие Нидерландов проводят базовую подготовку новобранцев с Украины. Задача ... которую мы продолжим и в 2023 году", - написала она.
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