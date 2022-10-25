Трасс возьмет перерыв после ухода с поста премьер-министра Британии

Уходящий премьер-министр Великобритании Лиз Трасс сделает паузу в активной политической жизни после своей отставки.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на ближайшее окружение главы кабмина.

Как подчеркнуло издание, после более чем 10 лет работы в составе правительства на разных должностях Трасс "возьмет перерыв". В то же время, по сведениям соратников премьера, она продолжит оставаться рядовым депутатом Палаты общин (нижней палаты) британского парламента как минимум до проведения следующих выборов, которые должны состояться не позднее конца 2024 года.

Газета предположила, что Трасс после ухода со своего поста может начать зарабатывать написанием мемуаров и публичными выступлениями, однако в данном случае ей не придется рассчитывать на столь же высокие доходы, как у ее предшественника Бориса Джонсона, который обладал большими ораторскими способностями. При этом The Daily Telegraph напомнила, что Трасс будет получать положенное экс-премьеру денежное довольствие в размере £115 тыс. в год ($129 тыс. по текущему курсу), несмотря на призывы оппозиции лишить ее вознаграждения в связи с коротким сроком пребывания в должности.

Трасс объявила об отставке 20 октября после провала своей экономической политики и на фоне растущего недовольства со стороны коллег по Консервативной партии. Всего на посту премьер-министра она провела менее 50 дней, установив антирекорд. Она возглавила правительство лишь 6 сентября, придя на смену Джонсону, который ушел в отставку в июле на фоне череды скандалов своего кабмина. Новым премьер-министром во вторник станет экс-глава Минфина Риши Сунак.