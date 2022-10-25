В ФРГ на протесты против энергетической политики вышли более 7 тыс. человек

Протесты против энергетической политики властей ФРГ прошли в понедельник на востоке Германии.

Как сообщило агентство DPA со ссылкой на полицейские сводки из разных городов, в общей сложности в демонстрациях приняли участие более 7 тыс. человек, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Всего акции состоялись в более десяти населенных пунктов, самые крупные - в Шверине (федеральная земля Мекленбург - Передняя Померания) и Магдебурге (земля Саксония) - собрали по 1,6 тыс. и 1,1 тыс. участников соответственно. Некоторые демонстрации сопровождались небольшими стычками, о серьезных инцидентах не сообщается.

Цены на энергоносители растут в Германии с конца 2021 года. Динамика ускорилась после начала российской военной операции на Украине. Параллельно с этим власти ФРГ начали отказываться от поставок российских энергоресурсов, делая ставку на сжиженный газ. К концу года для приема СПГ на севере Германии появятся два терминала. Правительство призывает граждан и промышленность экономить энергию, чтобы зимой избежать дефицита газа.

Германская контрразведка ранее предупреждала, что осенью и зимой различные экстремистские группировки могут использовать протестные настроения граждан в радикальных целях.

Ранее в ФРГ уже проходили протесты из-за роста цен на энергоресурсы, их организовывали, в частности, правая "Альтернатива для Германии" и Левая партия.