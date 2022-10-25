Турция продолжит поддерживать деятельность ООН

Как одна из стран, играющих ведущую роль в ООН, Турция продолжит поддерживать и защищать деятельность Всемирной организации. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, передает Day.Az со ссылкой на "Анадолу".

По словам президента Эрдогана, Турция входит в число стран, которые внесли "наиболее конкретный" вклад и взяли на себя ведущую роль в работе, проводимой в рамках ООН в области обеспечения мира и безопасности, прав человека и устойчивого развития.

"Как ответственный член международного сообщества Турция возглавляет усилия, направленные на предотвращение конфликтов и поддержание стабильности в нашем регионе и за его пределами", - отметил он.

Глава государства напомнил, что Турция в сотрудничестве с ООН сыграла ключевую роль в усилиях по обеспечению поставок украинского зерна на мировые рынки через Черное море.

Президент Эрдоган коснулся и деятельности в области "гуманитарной дипломатии", которая, по его словам, является одним из главных приоритетов внешней политики Анкары.

Он отметил, что будучи мировым лидером по соотношению гумпомощи к ВВП, Турция под эгидой ООН играет активную роль в этой сфере.

Президент также подчеркнул необходимость реформ Совета Безопасности ООН, что внесет вклад в построение более справедливого мира.

"Очевидно, что ООН должна взять на себя более активную роль в урегулировании кризисов, которые ежедневно уносят жизни тысяч невинных людей, и в обеспечении устойчивого развития", - сказал он.

Он отметил, что международное сообщество нуждается в "более демократичном, более транспарентном, более активном и более подотчетном" Совете Безопасности ООН.

Президент Эрдоган добавил, что Турция стремится к повышению уровня осведомленности о необходимости борьбы с исламофобией и культурным расизмом, которые представляют угрозу глобальному миру и стабильности.

"Как в рамках ООН, так и на двустороннем уровне мы продолжим наши усилия, направленные на то, чтобы атмосфера ненависти не наносила ущерб общественному согласию", - заверил он.