В потолке цен на газ для электроэнергии должны участвовать еще две страны

Еврокомиссия (ЕК) выпустила рекомендации перед встречей министров энергетики Евросоюза, в которой говорится о том, что Великобритания и Швейцария также должны участвовать в механизме ограничения цен на газ для генерации электроэнергии, передает агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Исполнительный орган блока советует членам ЕС, что такое ограничение цен должно распространяться и на импортирующие электроэнергию страны, такие как Великобритания или Швейцария, для того, чтобы оно было эффективным", - сказано в публикации.

Также в ЕС собираются установить более высокую цену для экспорта электроэнергии, чем для ее продажи на внутреннем рынке в сообществе. По словам источника, несколько международных соглашений между партнерами запрещают такое установление цен.

Как указал Bloomberg, ЕК предлагает установить цену на газ для электроэнергии на уровне, эквивалентном принятой TTF цене в 100-120 евро за мегаватт-час. Однако уровень ограничений для стран ЕС будет зависеть от числа работающих на газе электростанций в каждой стране.

Министры энергетики стран Евросоюза на встрече, которая состоится 25 октября, обсудят введение новых мер в ответ на энергетический кризис, в том числе для уменьшения цен.