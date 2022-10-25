https://news.day.az/world/1506151.html Торнадо на севере Франции - ВИДЕО
Торнадо на севере Франции - ВИДЕО
Торнадо обрушились на северо-западные районы Франции в воскресенье.
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, от стихии пострадали, в частности, Сомма, Па-де-Кале. По меньшей мере один человек получил травмы. Вихри повредили крыши десятков домов. Повалено множество деревьев. Метеорологи предупреждают об угрозе новых "мини-торнадо" на фоне тёплой погоды с перепадами температур.
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