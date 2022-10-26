Принцесса Беатрис собирается покинуть Великобританию

Принцесса Беатрис планирует эмигрировать из Великобритании в самое ближайшее время. Об этом сообщает New Idea, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Подруга 34-летней принцессы рассказала журналистам издания, что внучка Елизаветы II хочет переехать с семьей в Австралию. По слухам, Беатрис планирует перебраться в штат Квинсленд, в котором ее муж Эдоардо Моцци построил жилой комплекс из двадцати восьми особняков. Подруга королевской особы добавила, что, увидев работу мужа, Беатрис была настолько впечатлена архитектурой и окружающими пейзажами, что всерьез задумалась о переезде.

"Изначально они планировали провести там какое-то время, но Беатрис сказала, что хочет переехать туда жить. И чем скорее, тем лучше", - заявил источник изданию.

Инсайдер добавил, что решение Беатрис может быть связано с опасениями Йорков по поводу их будущего в Великобритании. Есть мнение, что король Карл III в ближайшие годы начнет вытеснять Йорков из официальных королевских резиденций, поскольку он реализует свои давние планы по сокращению монархии.