Кыргызстан ввел запрет на вывоз угля

Власти Кыргызстана приняли решение временно запретить экспорт угля из республики. Об этом сообщило во вторник правительство республики, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров подписал постановление о некоторых вопросах перевозки угля. Согласно документу постановляется ввести временный запрет сроком на шесть месяцев на вывоз угля с территории Кыргызстана автомобильным транспортом (за исключением пунктов пропуска на кыргызско-китайской государственной границе "Иркештам - автодорожный" и "Торугарт - автодорожный"), - говорится в постановлении, размещенном на сайте правительства.

Министерству экономики и коммерции республики поручено "не позднее трех дней с даты вступления в силу настоящего постановления в установленном порядке уведомить Всемирную торговую организацию и Евразийскую экономическую комиссию о введении временного запрета". А МИД Кыргызстана надлежит уведомить о принятом решении Исполнительный комитет СНГ.

"Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление контроля исполнения решений президента и кабинета министров администрации президента Кыргызской Республики. Настоящее постановление вступает в силу по истечении трех дней со дня официального опубликования", - отмечается в постановлении.