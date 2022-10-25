В США создадут более смертоносный штамм вируса оспы обезьян

В правительственной лаборатории США в штате Мэриленд планируют вывести новый штамм вируса оспы обезьян. Статья была опубликована в Science.org, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Вирусологи собираются скрестить два разных штамма вируса, что сделает заболевание гораздо более смертоносным. После выведения нового патогена ученые проведут эксперимент на мышах, заразив их вирусом.

Предполагается, что это поможет им создать более эффективные вакцины против оспы обезьян.

Однако некоторые вирусологи и эпидемиологи настаивают на серьезных проверках рискованных работ, которые финансируют США. По их мнению, вирус может случайно попасть за пределы лаборатории, что приведет к новой эпидемии заболевания.