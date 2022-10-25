https://news.day.az/world/1506209.html В Туркменистане впервые применили беспилотники Bayraktar
В Туркменистане впервые применили беспилотники Bayraktar
Совместные военно-полевые учения воздушных сил (ВС) и других родов войск прошли в Туркменистане. Об этом передает Day.Az со ссылкой на газету "Нейтральный Туркменистан".
В учениях впервые был использован турецкий беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB-2. В его задачу, с которой он справился, входило поражение цели с высоты 5 тыс. метров и расстояния в 8 тыс. метров.
Также были отработаны удары зенитного батальона по самолету-мишени.
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