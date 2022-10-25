В Туркменистане впервые применили беспилотники Bayraktar

Совместные военно-полевые учения воздушных сил (ВС) и других родов войск прошли в Туркменистане. Об этом передает Day.Az со ссылкой на газету "Нейтральный Туркменистан".

В учениях впервые был использован турецкий беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB-2. В его задачу, с которой он справился, входило поражение цели с высоты 5 тыс. метров и расстояния в 8 тыс. метров.

Также были отработаны удары зенитного батальона по самолету-мишени.