В Токио начали вакцинировать от коронавируса детей

Врачи начали вакцинировать от нового коронавируса детей в возрасте от шести месяцев и старше, которые проживают в Токио. Об этом во вторник сообщил телеканал, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС. N

По его данным, при иммунизации используется препарат производства американской компании Pfizer. Процесс вакцинации детей старше шести месяцев в Японии начался 24 октября, однако распространился на столичный регион лишь во вторник.

В Японии также применяются вакцины производства американских компаний Moderna и Novavax, а также британско-шведской AstraZeneca.