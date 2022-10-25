https://news.day.az/world/1506213.html В Токио начали вакцинировать от коронавируса детей
В Токио начали вакцинировать от коронавируса детей
Врачи начали вакцинировать от нового коронавируса детей в возрасте от шести месяцев и старше, которые проживают в Токио. Об этом во вторник сообщил телеканал, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС. N
По его данным, при иммунизации используется препарат производства американской компании Pfizer. Процесс вакцинации детей старше шести месяцев в Японии начался 24 октября, однако распространился на столичный регион лишь во вторник.
В Японии также применяются вакцины производства американских компаний Moderna и Novavax, а также британско-шведской AstraZeneca.
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