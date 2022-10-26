В США создали первые кроссовки для лошадей

Американский дизайнер запустил первый бренд кроссовок для лошадей. Об этом сообщает NY Post, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Выпускник академии The Shoe Surgeon, дизайнер Маркус Флойд, анонсировал запуск собственного бренда Horse Kicks, который будет специализироваться на создании кроссовок для лошадей. Для дебютной коллекции Флойд переосмыслил такие популярные модели кроссовок, как Air Jordan 1, New Balance 650 и Yeezy BOOST 350 V2. Узнаваемые детали этих моделей были сохранены, но форма обуви была подогнана под лошадиные копыта. Новые "подковы" впервые пройдут тест-драйв во время скачек чистокровных скакунов Breeders' Cup, которые пройдут в Кентукки 4 и 5 ноября.

Сообщается, что бренд будет принимать индивидуальные заказы от владельцев лошадей. Правда, стоить "подковы-кроссовки" будут значительно дороже обычных: чтобы обуть одну лошадиную ногу, придется потратить около $1200.