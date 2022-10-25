Гонки на тыквенных каяках в Бельгии

В бельгийском муниципалитете Кастерли впервые после пандемии прошли гонки на каяках, выдолбленных из гигантских тыкв, выращенных местными фермерами. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Участие в мероприятии, проходящем в местном пруду в преддверии Хэллоуина, приняли 65 команд. Для мероприятия многие из тех, кто решился на состязание, пришли в карнавальных костюмах - среди них были монахини, пираты, животные и овощи.

Гонки проводятся с 2008 года, когда местные фермеры решили найти какое-то интересное применение тыквам, вес которых у них превышает 400 кг. Сейчас однако, по отзывам местных жителей, найти подходящий для строительства каяка плод стало сложнее, поскольку тыквы достигают веса в 1000 кг, отчего становятся слишком тяжелы для плавания.

По отзывам участников, управлять каяками из тыкв непросто, поскольку при гребле они не двигаются вперед, а начинают крутиться вокруг своей оси.