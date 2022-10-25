Наводнение опустошило Нигерию

1,5 миллиона детей находятся в зоне риска из-за "самых сильных за последнее десятилетие" наводнений, опустошающих Нигерию.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Около 2,5 миллиона человек в Нигерии нуждаются в гуманитарной помощи, причем 3 из 5 - это дети. Нигерия занимает второе место из 163 стран в Индексе климатических рисков для детей ЮНИСЕФ (CRI).

Наводнение не только само по себе представляет угрозу, но и вызывает болезни, передаваемые через воду, голод и эмоциональные расстройства.