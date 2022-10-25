В Австралии арестовали бывшего летчика ВВС США

В Австралии, по запросу Соединенных Штатов арестовали бывшего летчика ВВС США, который готовил пилотов для военной авиации Китая, сообщает Reuters со ссылкой на судебные документы, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Дэвид Эдмунд Дагган был арестован в пятницу, 21 октября, в городе Ориндж в штате Новый Южный Уэльс по запросу США. На суде ему было отказано в освобождении под залог, Дагган был помещен в местную тюрьму.

Следующее судебное заседание будет проведено в ноябре в Сиднее. Содержание ордера на арест Даггана не разглашается, равно как и обвинения, предъявленные ему со стороны Австралии. Дагганом интересуется Федеральное бюро расследований (ФБР) из-за его работы в Китае.