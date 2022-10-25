https://news.day.az/world/1506256.html Стрельба в американской школе - ВИДЕО
Стрельба в американской школе - ВИДЕО
В США новый случай стрельбы в школе.
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, вооруженный бывший ученик ворвался в среднюю школу в Сент-Луисе, где убил учителя, девочку-подростка и ранил еще шестерых, после чего был ликвидирован полицией.
Свидетели говорят, что большего количества жертв удалось избежать из-за того, что в какой-то момент оружие стрелка заклинило.
Нападавшим оказался 19-летний выпускник Орландо Харрис. Его мотивы выясняются.
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