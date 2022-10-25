https://news.day.az/world/1506288.html Сильный пожар в центре Стамбула - ФОТО - ВИДЕО
Сильный пожар в центре Стамбула - ФОТО - ВИДЕО
Пожар произошел на станции метро Халич в центре Стамбула. Об этом сообщает телеканал NTV, передает Day.Az.
Причиной пожара называется возгорание электрических кабелей. Указанная станция расположена на метромосте над проливом Золотой Рог. Инцидент произошел в 10.15 по местному времени. Пожарным сообщили о клубах дыма под рельсами.
В настоящий момент пожар локализован. Временно приостановлено движение поездов на линии M2 между станциями Таксим и Хаджиосман.
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