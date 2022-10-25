Британцы испытывает трудности с оплатой счетов за электроэнергию

Примерно половина жителей Великобритании призналась, что с трудом смогла оплатить счета за электроэнергию в начале октября. Об этом во вторник сообщила газета Daily Mail со ссылкой на исследование Национальной статистической службы (Office for National Statistics, ONS), передает Day.Az.

"Полученные нами данные показывают, что рост цен на продукты питания и электроэнергию затрагивает многих людей по всей стране, особенно сложно приходится инвалидам, представителям определенных этнических меньшинств и арендаторам",- прокомментировал представитель ONS Ян Даймонд.

Согласно результатам исследования, почти половина (45%) британцев испытала трудности с оплатой счетов, а у 72% были поставлены счетчики с функцией предоплаты. Ранее фирмы вынудили британцев устанавливать такие счетчики на тот случай, если они не смогут оплатить счета этой зимой.

"Разработка плана по оказанию поддержки семьям, борющимся со стремительно растущими счетами за электроэнергию и инфляцией, станет одним из ключевых приоритетов для Риши Сунака", - подчеркнул Ян Даймонд.

В опросе приняли участие 13 305 человек в возрасте от 16 лет и старше.

Лондонский Центр экономических и бизнес-исследований ранее опубликовал доклад, предупредив, что Великобритания рискует столкнуться с самым значительным с 1950-х годов падением уровня жизни. Управление рынков газа и электроэнергии Соединенного Королевства (Ofgem) объявило, что средний годовой счет за электроэнергию в Соединенном Королевства с 1 октября увеличится на 80%, достигнув рекордной суммы £3 549 ($4,2 тыс.). Согласно прогнозам аналитиков исследовательской компании Cornwall Insight, средний годовой счет за электроэнергию продолжит увеличиваться и достигнет £4,6 тыс. ($5,4 тыс.) в январе.