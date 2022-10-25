У Кэти Перри заподозрили инсульт из-за "заклинившего" глаза

Американская певица Кэти Перри на своем выступлении серьезно напугала фанатов. И дело не в очередном довольно странном образе артистки - на этот раз ее платье украсили жестяные банки. На концерте ее глаз то и дело закрывался, а открывать его певице приходилось руками.

Зрители ломают голову - что же привело к такой странной мимике. Пока одни шутили о слишком тяжелых ресницах и роли куклы, которую на себя примерила Кэти, другие забили тревогу - налицо признаки инсульта, который мог привести к частичному параличу.