https://news.day.az/world/1506310.html Мьянма: правительственные силы напали на повстанцев во время концерта - ВИДЕО
Мьянма: правительственные силы напали на повстанцев во время концерта - ВИДЕО
Не менее 60 человек погибли в результате авиаударов правительственных сил во время празднования годовщины создания Организации независимости Качина в Мьянме.
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, среди убитых - представители как самого политического объединения, так и его вооруженного крыла - Армии независимости Качина, а также известные исполнители качинского этноса и мирные жители.
Армия независимости Качина - одна из крупнейших этнических повстанческих группировок Мьянмы.
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