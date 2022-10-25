Взломщики за пять минут обокрали офис

В Петербурге разыскивают взломщиков, которые за пять минут обокрали офис компании, занимающейся перевозкой и утилизацией мусора.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, двое преступников скрыли свои лица под балаклавами, отжали двери запасного выхода и пробрались в кабинет директора. Их целью был сейф, в котором хранилось пять миллионов рублей. Схватив добычу, воры скрылись.

Позже оперативники обнаружили взломанный металлический ящик за углом здания. Однако ни скорость, ни меры конспирации ворам не помогли. На месте преступления они оставили свои отпечатки пальцев и следы от обуви.