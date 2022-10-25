https://news.day.az/world/1506322.html Взломщики за пять минут обокрали офис - ВИДЕО
Взломщики за пять минут обокрали офис - ВИДЕО
В Петербурге разыскивают взломщиков, которые за пять минут обокрали офис компании, занимающейся перевозкой и утилизацией мусора.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, двое преступников скрыли свои лица под балаклавами, отжали двери запасного выхода и пробрались в кабинет директора. Их целью был сейф, в котором хранилось пять миллионов рублей. Схватив добычу, воры скрылись.
Позже оперативники обнаружили взломанный металлический ящик за углом здания. Однако ни скорость, ни меры конспирации ворам не помогли. На месте преступления они оставили свои отпечатки пальцев и следы от обуви.
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