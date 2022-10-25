https://news.day.az/world/1506334.html Риши Сунак выступил с первой речью в роли премьер-министра - ВИДЕО
Риши Сунак выступил с первой речью в роли премьер-министра - ВИДЕО
"Наша страна находится в тяжелом экономическом кризисе. Меня избрали в качестве лидера партии и премьер-министра чтобы исправить ошибки предыдущих властей. И эта работа начинается сейчас".
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
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