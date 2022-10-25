Риши Сунак выступил с первой речью в роли премьер-министра

"Наша страна находится в тяжелом экономическом кризисе. Меня избрали в качестве лидера партии и премьер-министра чтобы исправить ошибки предыдущих властей. И эта работа начинается сейчас".

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.