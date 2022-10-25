В Иране замучили пытками подростков арабского происхождения

В Иране подростки арабского происхождения были убиты во время допросов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Телеграм-канал Azad İran, 18-летний Мехди Фархани и 17-летний Али Бавери из провинции Хузистан были убиты правительственными войсками.

В информации, обнародованной Правозащитной организацией Ахваз 24 октября, говорится, что М.Фархани был арестован в прошлом году, а его тело было передано его брату на днях.

В сообщении отмечается, что тело А.Бавери было найдено в реке через несколько дней после его ареста.