США готовы продолжить переговоры с Ираном по ядерной сделке

Вашингтон уведомил Тегеран о готовности продолжить переговоры по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом во вторник заявил глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Три или четыре дня назад американцы направили сообщение Ирану о том, что они готовы продолжить переговоры по СВПД", - приводит слова Эслами агентство IRNA.