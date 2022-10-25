Раскол в ЕС из-за энергокризиса

Главы энергетических ведомств стран Евросоюза на встрече в Люксембурге не смогли прийти к консенсусу по предложениям Еврокомиссии по борьбе с энергетическим кризисом. Как передает Day.Az об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, слова которого приводит ТАСС.

По его словам, Венгрия имела возражения сразу по нескольким пунктам, в числе которых потолок цен на газ из России, совместные закупки топлива и использование газовых хранилищ, а также раскрытие информации о долгосрочных контрактах.

"Для Венгрии безопасность энергоснабжения и цены на энергоносители являются приоритетами, и мы не примем ни одного предложения, которое поставит под угрозу безопасность энергоснабжения Венгрии даже в минимальной степени", - пояснил Сийярто по итогам по итогам заседания.