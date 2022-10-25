Сколько человек в мире до сих пор не вакцинировались от COVID-19?

Около трети населения планеты все еще не сделали ни одной прививки от COVID-19. Об этом заявил во вторник на Международном биосаммите в Сеуле генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, назвавший "реальной" угрозу появления новых, более смертоносных штаммов коронавируса. Текст его выступления распространила в Женеве пресс-служба ВОЗ, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Почти треть населения мира еще не получила ни одной дозы вакцины от COVID-19", - отметил Гебрейесус. Он подчеркнул, что отсутствие равного доступа к вакцинации в мире "подорвало глобальное реагирование на пандемию". В странах с низкими доходами от коронавируса не привиты более половины работников здравоохранения и почти две трети пожилых людей, сказал гендиректор, добавив, что "разрыв в вакцинации угрожает глобальному восстановлению и представляет риск для всех".

"Опасность появления новых, более опасных и смертоносных вариантов [коронавируса] является реальной, - продолжил глава ВОЗ. - Мы должны извлечь уроки из этой пандемии".

Одним из наиболее важных уроков гендиректор считает необходимость расширения географии производства вакцин и лечебных средств, поскольку пандемия показала, что сейчас такие возможности есть лишь у небольшого числа стран. "Вакцины следующего поколения, терапевтические средства и диагностические инструменты будут иметь критически важное значение для ответа на будущие пандемии. Но чтобы они были действительно эффективными при реагировании на глобальную угрозу, должна быть возможность, что они попадут в страны, которые больше всего в них нуждаются", - резюмировал Гебрейесус.

Международный биосаммит, организованный при содействии ВОЗ, проходит в Сеуле 25 и 26 октября.

По состоянию на 24 октября в ВОЗ поступили сообщения о 624 235 272 заразившихся коронавирусом с начала пандемии и о 6 555 270 умерших.