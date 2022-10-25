Госдолг стран ЕС превысил 12 триллионов евро

Деньги сейчас очень нужны Европе. По официальным данным, общий долг стран Еврозоны во втором квартале 2022 года превысил отметку в 12 триллионов евро. Начиная с 2000 года, долг только рос. Снижения если и были, то незначительные. А в последние два года темпы роста ускорились.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, с момента коронавируса общая сумма прибавила сразу 2 триллиона. В такой ситуации очень опасно снижать темпы экономического роста, а именно это в Европе и происходит.

Яркий показатель: Bloomberg прогнозирует, что в этом году ВВП Германии будет меньше ВВП Калифорнии. Этот американский штат уже давно обогнал такие экономики, как Франция и Великобритания, и теперь может занять четвертое место в списке крупнейших ВВП мира после США, Китая и Японии.