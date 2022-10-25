Эрдоган и Карл III обсудили сотрудничество

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня провел телефонный разговор с королем Великобритании Карлом III. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, сообщает во вторник Управление по связям АП Турции.

Обсуждено состояние двусторонних отношений между Турцией и Соединенным Королевством.

Турецкий лидер выразил уверенность, что отношения между двумя странами, основанные на стратегическом партнерстве и союзничестве, а также тесном сотрудничестве во многих областях, будут развиваться и в предстоящий период.

В ходе беседы президент Эрдоган выразил британскому монарху соболезнования в связи с кончиной королевы Елизаветы II.