https://news.day.az/world/1506413.html Эрдоган и Карл III обсудили сотрудничество
Эрдоган и Карл III обсудили сотрудничество
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня провел телефонный разговор с королем Великобритании Карлом III. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, сообщает во вторник Управление по связям АП Турции.
Обсуждено состояние двусторонних отношений между Турцией и Соединенным Королевством.
Турецкий лидер выразил уверенность, что отношения между двумя странами, основанные на стратегическом партнерстве и союзничестве, а также тесном сотрудничестве во многих областях, будут развиваться и в предстоящий период.
В ходе беседы президент Эрдоган выразил британскому монарху соболезнования в связи с кончиной королевы Елизаветы II.
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