Израиль нанес удар по Дамаску

Истребители ВВС Израиля выпустили восемь крылатых ракет по объектам в Дамаске, половина снарядов была перехвачена сирийскими системами противовоздушной обороны (ПВО).

Как передает Day.Az, об этом пишет ТАСС со ссылкой на заместителя руководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦВПС) в Сирии генерал-майора Олега Егорова.

"В период с 13:50 до 14:02 24 октября 2022 года два тактических истребителя F-16 ВВС Израиля со стороны Голанских высот нанесли авиационный удар восемью крылатыми ракетами по объектам, расположенным в городе Дамаск", - сообщил Егоров.

По его словам, сирийские военные уничтожили четыре ракеты. В результате ударов израильских истребителей двое сирийских военных были ранены.