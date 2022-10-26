Огромный склад сгорел в Санкт-Петербурге - ВИДЕО
Крупный пожар произошел в Санкт-Петербурге. Там загорелось здание склада, огнем охвачено шесть тысяч квадратных метров.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, возгорание произошло в Колпинском районе города. По невыясненным пока причинам загорелся склад площадью в 10 тысяч квадратных метров, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
Здание охвачено пламенем, которое видно из разных точек города. Видео происходящего опубликовали в социальных сетях.
Сначала огонь распространился на площадь в тысячу "квадратов", но спустя час возгорание захватило уже большую часть склада. Сейчас огнем охвачено шесть тысяч квадратных метров.
К месту тушения огня отправлен пожарный поезд.
Информации о пострадавших не поступало. Причины возникновения пожара устанавливаются.
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