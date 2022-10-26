Огромный склад сгорел в Санкт-Петербурге

Крупный пожар произошел в Санкт-Петербурге. Там загорелось здание склада, огнем охвачено шесть тысяч квадратных метров.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, возгорание произошло в Колпинском районе города. По невыясненным пока причинам загорелся склад площадью в 10 тысяч квадратных метров, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

Здание охвачено пламенем, которое видно из разных точек города. Видео происходящего опубликовали в социальных сетях.

Сначала огонь распространился на площадь в тысячу "квадратов", но спустя час возгорание захватило уже большую часть склада. Сейчас огнем охвачено шесть тысяч квадратных метров.

К месту тушения огня отправлен пожарный поезд.

Информации о пострадавших не поступало. Причины возникновения пожара устанавливаются.