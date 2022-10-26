https://news.day.az/world/1506436.html Журналисты ограблены во время прямого эфира в Эквадоре - ВИДЕО
Журналисты ограблены во время прямого эфира в Эквадоре - ВИДЕО
Во время освещения Кубка Либертадорес, главного футбольного клубного соревнования в Южной Америке, журналисты эквадорских СМИ Teleamazonas были ограблены в прямом эфире 2 молодыми преступниками.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Несмотря на то, что одна из журналисток открыто заявила, что вела прямой эфир, преступников запись не испугала.
Ограбление происходит на фоне растущей волны преступности и насилия в стране, а правоцентристское правительство не в состоянии справиться с ситуацией в области безопасности.
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