Журналисты ограблены во время прямого эфира в Эквадоре

Во время освещения Кубка Либертадорес, главного футбольного клубного соревнования в Южной Америке, журналисты эквадорских СМИ Teleamazonas были ограблены в прямом эфире 2 молодыми преступниками.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Несмотря на то, что одна из журналисток открыто заявила, что вела прямой эфир, преступников запись не испугала.

Ограбление происходит на фоне растущей волны преступности и насилия в стране, а правоцентристское правительство не в состоянии справиться с ситуацией в области безопасности.