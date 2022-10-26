Турция хочет организовать встречу министров энергетики России и Германии

Власти Турции хотят в декабре провести встречу министров энергетики РФ и Германии, сообщил председатель исполнительного комитета Стамбульского экономического саммита Абдуллах Дегер, передает Day.Az со ссылкой на Коммерсантъ. По его словам, организовать встречу хотят в Стамбуле на полях саммита, который планируется 8-9 декабря.

Господин Дегер рассказал, что на саммит пригласили в том числе российские компании, а также представителей посольств и консульств 15 стран. Как ожидается, в мероприятии примет участие более 2 тыс. человек. "Мы можем объединить конфликтующие страны и организации. Мы хотели бы собрать вместе министров энергетики Германии и России. Это будет большой успех для Турции и Стамбульского экономического саммита. Я предложил им это",- сообщил глава комитета (цитата по газете Aydinlik).

После начала боевых действий на Украине Турция выступает в качестве одного из наиболее активных посредников между Россией и Украиной. Последний раз российская и украинская делегации встречались в Стамбуле 29 марта. В июле в столице Турции при ее посредничестве была заключена "зерновая сделка". В начале октября СМИ писали, что Турция хочет организовать переговоры России с США, Францией, Германией и Великобританией в Украине.