В Германии детям навязывают питание без мяса

В немецком городе Фрайбурге детям в начальной школе и детских садах навязывают питание без мяса, что вызывает возмущение родителей.

Отныне все школьные обеды должны быть без мяса, а со следующего года власти вводят только вегетарианское меню. Они заявили, что с 2023 года все мясные и рыбные предложения будут исключены из школьного питания.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Этот шаг следует за аналогичными решениями, принятыми в Великобритании. Тем временем правительственные чиновники в Нидерландах поощряют детей младшего школьного возраста есть жуков и червей как "устойчивый" источник белка.