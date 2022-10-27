https://news.day.az/world/1506505.html В Германии детям навязывают питание без мяса - ВИДЕО
В Германии детям навязывают питание без мяса - ВИДЕО
В немецком городе Фрайбурге детям в начальной школе и детских садах навязывают питание без мяса, что вызывает возмущение родителей.
Отныне все школьные обеды должны быть без мяса, а со следующего года власти вводят только вегетарианское меню. Они заявили, что с 2023 года все мясные и рыбные предложения будут исключены из школьного питания.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Этот шаг следует за аналогичными решениями, принятыми в Великобритании. Тем временем правительственные чиновники в Нидерландах поощряют детей младшего школьного возраста есть жуков и червей как "устойчивый" источник белка.
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