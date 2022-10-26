Необычная кража в Москве на 60 млн. рублей

Один из банков в Москве недосчитался 60 миллионов рублей. Причем ограбили его без единого выстрела. Мошенники воспользовались брешью в системе безопасности банкоматов и накормили их фальшивками.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, теперь служба безопасности кредитной организации выясняет, как такое вообще возможно, а полиция завела уголовное дело.

60 миллионов рублей - именно столько всего за 2 дня смогли зачислить на свои счета злоумышленники. В этом им помогли почти 13 тысяч поддельных банкнот, которые почему-то прошли все этапы защиты в банкоматах. Обналичили - конечно, уже настоящими купюрами - около миллиона. Подмену обнаружили сотрудники одного из банков после инкассации.

"Что произошло в данной ситуации? Банкомат, наиболее вероятно, либо очень сильно устаревший, либо в нем было загружено старое ПО. Купюры, в которых были дополнительные элементы защиты, видимо, не проверялись, поэтому банкомат их посчитал, что они корректны, - рассказал директор центра по противодействию мошенничества Павел Коваленко.

Аферисты, по всей видимости, знали, какой из аппаратов точно проглотит подделку. Не исключено, что информацию им могли передать банковские работники. Да и над подделками, похоже, трудились долго, ведь даже самое старое программное обеспечение обмануть крайне сложно.

В руках - пачка билетов банка приколов, добавим сюда несколько подлинных купюр, чтобы банкомату было сложнее вычислить, и попытаемся понять, сможет ли он отличить настоящие от ненастоящих. Все поддельные деньги банкомат не принял, а две тысячи можно спокойно добавить на счет.

Примитивный фокус не сработал, потому что в банкомате купюры проходят несколько этапов тщательной проверки. Размеры, водяные и секретные знаки... Всего - несколько сотен разных датчиков. Но даже они иногда дают сбой. Этим и пользуются злоумышленники. Кстати, принимаемые купюры попадают в отдельный бокс.

"Из банкомата, который выдает деньги населению, вы, скорее всего, такую подделку не получите, то есть шанс очень невелик, вот банк, действительно, может пострадать", - рассказала коммерческий директор компании по адаптации техники приема денег Татьяна Давидис.

Чаще всего фальшивомонетчики используют банкноты высокого номинала. Этот случай не исключение. Все 13 тысяч экземпляров - художественная имитация пятитысячной купюры.

"Кража в особо крупном размере - наказание предусмотрено до 10 лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей", - прокомментировала юрист Софья Жалялова.

Личности фальшивомонетчиков до сих пор не установили. А пока стражи порядка пытаются найти аферистов, IT-специалисты исправляют ошибки программного обеспечения.