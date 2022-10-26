Папа римский призвал покончить с "ядерным кошмаром"

Папа Римский Франциск наравне с другими религиозными лидерами призвал к миру и прекращению того, что они назвали "ядерным кошмаром" на фоне растущих опасений, что война в Украине может привести к применению атомного оружия.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, церемония в римском Колизее завершила трехдневную конференцию по укреплению мира на планете.