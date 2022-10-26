https://news.day.az/world/1506539.html Папа римский призвал покончить с "ядерным кошмаром" - ВИДЕО
Папа римский призвал покончить с "ядерным кошмаром" - ВИДЕО
Папа Римский Франциск наравне с другими религиозными лидерами призвал к миру и прекращению того, что они назвали "ядерным кошмаром" на фоне растущих опасений, что война в Украине может привести к применению атомного оружия.
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, церемония в римском Колизее завершила трехдневную конференцию по укреплению мира на планете.
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